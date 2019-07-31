БК «Запоріжжя» уклав угоду з американським захисником



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лью Сталлворт БК «Запоріжжя»

Бронзові призери Суперліги продовжують кадрову підготовку до нового сезону

Бронзові призери останнього розіграшу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги продовжують кадрову підготовку до нового сезону.

Новачком «Запоріжжя» став американський захисник Лью Сталлворт.

Лью Сталлворт (185 см, 91 кг) народився 29 травня 1996 року в Лос-Анджелесі.

У останньому сезоні студентської кар'єри Лью захищав кольори команди військового коледжу Південної Каролини Citadel Bulldogs, де набирав у середньому за гру 20,2 очка, 5,3 підбирання, 6,2 передачі та 1 перехоплення.

Влітку Сталлворт висував свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний жодною командою, тому вирішив спробувати сили у Старому Світі. То ж європейську кар’єру Лью Сталлворт розпочне саме у запорізькому клубі.

Раніше «Запоріжжя» уклало угоду з американським форвардом Дейонте Сіммонсом, який став найкращим бомбардиром чемпіонату Данії минулого сезону.