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    БК «Запоріжжя» уклав угоду з американським захисником

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    Лью Сталлворт - БК «Запоріжжя» уклав угоду з американським захисником
    Лью Сталлворт
    БК «Запоріжжя»

    Бронзові призери Суперліги продовжують кадрову підготовку до нового сезону

    Бронзові призери останнього розіграшу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги продовжують кадрову підготовку до нового сезону.

    Новачком «Запоріжжя» став американський захисник Лью Сталлворт.

    Лью Сталлворт (185 см, 91 кг) народився 29 травня 1996 року в Лос-Анджелесі.

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    У останньому сезоні студентської кар'єри Лью захищав кольори команди військового коледжу Південної Каролини Citadel Bulldogs, де набирав у середньому за гру 20,2 очка, 5,3 підбирання, 6,2 передачі та 1 перехоплення.

    Влітку Сталлворт висував свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний жодною командою, тому вирішив спробувати сили у Старому Світі. То ж європейську кар’єру Лью Сталлворт розпочне саме у запорізькому клубі.

    Раніше «Запоріжжя» уклало угоду з американським форвардом Дейонте Сіммонсом, який став найкращим бомбардиром чемпіонату Данії минулого сезону.

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