Зірковий Леброн Джеймс надто активно підтримував сина: відео



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Леброн Джеймс complex.com

Зірка НБА вибігав на майданчик під час матчу команди сина

Зірковий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс викликав шквал критики на свою адресу після надто активного втручання під час матчу команди свого сина Бронні.

На розминці перед поєдинком зірка НБА продемонстрував серію ефектних данків. А коли вже під час матчу його син взяв участь у яскравому алей-упі, Джеймс-старший вибіг на майданчик, де з нього злетів кросівок, інформує Complex.

Bron had to jump in the warm up line real quick



(via qwik11hoops/IG) pic.twitter.com/3gtkS7PjPM — Bleacher Report (@BleacherReport) July 27, 2019

«Леброн влаштував спектакль імені самого себе. Влаштував цирк на ранньому етапі розвитку кар’єри сина. Він використовує гру сина, як ще одну платформу для власного піару», - зазначив телеведучий Джейсон Вітлок.