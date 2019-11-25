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    Новини

    БК «Запоріжжя» уклав угоду з українським центровим

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    Максим Сандул - БК «Запоріжжя» уклав угоду з українським центровим
    Максим Сандул
    ФБУ

    Максим Сандул продовжить виступи в баскетбольній Суперлізі за команду з Запоріжжя

    БК «Запоріжжя» повідомив про досягнення угоди з українським центровим Максимом Сандулом.

    Поточний сезон Сандул починав у складі «Київ-Баскета». У п’яти поєдинках Суперліги набирав у середньому 3,8 очка та 4 підбирання за гру.

    У семи поєдинках єврокубків в складі киян центровий набирав 1,7 очка та 2,3 підбирання.

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    Більшу частину клубної кар’єри Сандул виступав у Києві, за виключенням сезонів у Іспанії та Польщі.

    Викликався до складу національної збірної.

    «Запоріжжя» посідає п’яту сходинку в турнірній таблиці Суперліги – 3 перемоги в дев’яти поєдинках. 
    баскетбол БК Київ-Баскет
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