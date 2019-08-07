Легендарний Майк Тайсон дав прогноз на реванш Руїс – Джошуа



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Майк Тайсон foxnews.com

Колишній абсолютний чемпіон світу впевнений в перемозі мексиканця

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон дав прогноз на реванш між мексиканцем Енді Руїсом та британцем Ентоні Джошуа. Тайсон впевнений, що мексиканець знову переможе.

«Нещодавно бачився з Енді, поговорили. У нього чудова енергетика. Реванш проти Джошуа? Він переміг його одного разу, то ж зможе перемогти ще», - передає слова Тайсона Boxing Scene.

Енді Руїс переміг Ентоні Джошуа технічним нокаутом у сьомому раунді в поєдинку 1 червня. Реванш між ними може відбутися в Саудівській Аравії. Очікується, що місце бою назвуть 9 серпня.