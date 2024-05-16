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Титуловану російську п'ятиборку Баташову викрито у підтримці війни проти України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Титуловану російську п'ятиборку Баташову викрито у підтримці війни проти України
Баташова є дворазовою срібною призеркою чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства

Баташова в Instagram розмістила допис з російським військовим гаслом «Мы русские! Мы победим!» («Ми росіяни! Ми переможемо!»)

Російська п'ятиборка Ульяна Баташова, яка отримала статус «нейтральної» та отримала допуск до міжнародних змагань, в соціальних мережах підтримує війну проти України Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

В Instagram Баташова вподобала кілька постів, які підтримують російську агресію, російську армію та Путіна.

Зокрема, їй сподобався провоєнний пост довіреної особи Путіна та олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Нікіти Нагорного. Нагорний потрапив під санкції України та Канади за підтримку російської агресії проти України.

Ще вона опублікувала відео з російським борцем Олександром Кареліним. Карелін також потрапив під санкції за підтримку російської агресії проти України.

Крім того, Баташова в Instagram розмістила допис з російським військовим гаслом «Мы русские! Мы победим!» («Ми росіяни! Ми переможемо!»).

Варто зазначити, що вона є дворазовою срібною призеркою чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: сучасне п'ятиборство Олімпіада

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