Скандальний боксер Вихрист виграв нокаутом у другому бою на профі-рингу (відео)



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Віктор вихрист впорався з земляком за два раунди Світлина із соцмереж

Віктор бився у вечорі боксу, організованому Олександром Усиком

Чемпіон Європи-2017 серед аматорів, 28-річний боєць із Кременчука на Полтавщині Віктор Вихрист, який представляє надважку категорію, здобув другу перемогу на професійному рингу.

1 серпня у рамках прем’єрного шоу боксу Usyk17 Promotion, промоутерської компанії Олександра Усика на рингу «Equides club» в селі Лісники під Києвом Віктор нокаутував у другому раунді іншого українця Семена Пахомова (2–10, 2 KO).

Точніше, у середині другого раунді Вихрист відправив суперника на канвас, але стан опонента не виглядав критичним. Проте рефері в рингу змушений був зупинити бій зі словами, які потрапили в телетрансляцію: «ТКО. Він хотів, а цей відказався», - вочевидь натякаючи на секунданта Пахомова.

Нагадаємо, що після того, як Вихрист перейшов у професіонали, Федерація боксу України дискваліфікувала на три роки особистого тренера Віктора Олександра Ляхового і його менеджера Андрія Котельника.

8 лютого цього року в дебютному професійному бою Вихрист у Ґоппінґені (Німеччина) всього за 40 секунд нокаутував білоруса Андрія Мазаника.