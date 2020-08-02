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    Скандальний боксер Вихрист виграв нокаутом у другому бою на профі-рингу (відео)

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    Віктор вихрист впорався з земляком за два раунди - Скандальний боксер Вихрист виграв нокаутом у другому бою на профі-рингу (відео)
    Віктор вихрист впорався з земляком за два раунди
    Світлина із соцмереж

    Віктор бився у вечорі боксу, організованому Олександром Усиком

    Чемпіон Європи-2017 серед аматорів, 28-річний боєць із Кременчука на Полтавщині Віктор Вихрист, який представляє надважку категорію, здобув другу перемогу на професійному рингу.

    1 серпня у рамках прем’єрного шоу боксу Usyk17 Promotion, промоутерської компанії Олександра Усика на рингу «Equides club» в селі Лісники під Києвом Віктор нокаутував у другому раунді іншого українця Семена Пахомова (2–10, 2 KO).

    Точніше, у середині другого раунді Вихрист відправив суперника на канвас, але стан опонента не виглядав критичним. Проте рефері в рингу змушений був зупинити бій зі словами, які потрапили в телетрансляцію: «ТКО. Він хотів, а цей відказався», - вочевидь натякаючи на секунданта Пахомова.

    Нагадаємо, що після того, як Вихрист перейшов у професіонали, Федерація боксу України дискваліфікувала на три роки  особистого тренера Віктора Олександра Ляхового і його менеджера Андрія Котельника.

    8 лютого цього року в дебютному професійному бою Вихрист у Ґоппінґені (Німеччина) всього за 40 секунд нокаутував білоруса Андрія Мазаника.

     Читайте також: Кров'ю й потом: боксер Віктор Вихрист б'є французького росіянина у фіналі Євроігор
    бокс Олександр Усик Віктор Вихрист Семен Пахомов
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