Боксерський бій Тайсона та Джонса перенесено на нову дату



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Світлина - The Ring

Легенди боксу Майк Тайсон і Рой Джонс-молодший перенесли очний бій задля збільшення доходу.

Довгоочікуваний виставочний боксерський бій за участі колишніх чемпіонів світу Майка Тайсона (50-6, 44 КО) проти Роя Джонса (66-9, 47 КО) був перенесений на 28 листопада, повідомляє журнал The Ring.

За даними джерел, бій був перенесений через збільшення доходів від спортивного шоу. Нещодавно була проведена зустріч між обома боксерами, і Джонс схвалив нову дату проведення двобою.

Очікується, що поєдинок відбудеться в Карсоні (штат Каліфорнія). Бій транслюватиметься на платній основі.

Зазначимо, що спочатку бій був призначений на 12 вересня.

Також додамо, отримані кошти з двобою 54-річний Тайсон, який завершив професійну кар’єру в 2005 році, збирається направити на благодійність.

Джерело: The Ring