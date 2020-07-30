Чісора опублікував брутальну відповідь на танці Усика (фото)



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Олександр Усик і Дерек Чісора вже зачекалися зустрічі в рингу Світлина - Vringe

Британський боксер не став видумувати нічого оригінального

Британський боксер Дерек Чісора грубо відреагував на відео Олександра Усика з танцями під російську музику.

Усик поширив у мережі запис із тренування, на якому він витанцьовує навколо боксерської груші. «Танцюю, тренуюся і з нетерпінням чекаю бою з Чісорою», - написав Олександр Усик.

Чісора відреагував на цей допис, виклавши фото з середнім пальцем.