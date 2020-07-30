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    Новини

    Чісора опублікував брутальну відповідь на танці Усика (фото)

    • Розсилка
    Олександр Усик і Дерек Чісора вже зачекалися зустрічі в рингу - Чісора опублікував брутальну відповідь на танці Усика (фото)
    Олександр Усик і Дерек Чісора вже зачекалися зустрічі в рингу
    Світлина - Vringe

    Британський боксер не став видумувати нічого оригінального

    Британський боксер Дерек Чісора грубо відреагував на відео Олександра Усика з танцями під російську музику.

    Усик поширив у мережі запис із тренування, на якому він витанцьовує навколо боксерської груші. «Танцюю, тренуюся і з нетерпінням чекаю бою з Чісорою», - написав Олександр Усик.

    Чісора відреагував на цей допис, виклавши фото з середнім пальцем.

    бокс Олександр Усик Дерек Чісора
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