Чісора опублікував брутальну відповідь на танці Усика (фото)
Олександр Усик і Дерек Чісора вже зачекалися зустрічі в рингу
Світлина - Vringe
Британський боксер не став видумувати нічого оригінального
Британський боксер Дерек Чісора грубо відреагував на відео Олександра Усика з танцями під російську музику.
Усик поширив у мережі запис із тренування, на якому він витанцьовує навколо боксерської груші. «Танцюю, тренуюся і з нетерпінням чекаю бою з Чісорою», - написав Олександр Усик.
Чісора відреагував на цей допис, виклавши фото з середнім пальцем.