Сім секунд. Відео найшвидшого нокауту в історії жіночого боксу



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Бій Сеньєси Естради і Міранди Едкінс увійде в історію Скрін-шот

Сеньєса Естрада відстояла титул в ефектному стилі

24 липня в Індіо (штат Каліфорнія, США) відбувся жіночий бій, в якому на ринг вийшли дві американки – чемпіонка WBC Silver в першій найлегшій вазі Сеньєса Естрада (18-0, 7 КО) і Міранда Едкінс (5-0, 5 КО).

Ледь пролунав стартовий гонг, Естрада кинулася в атаку, в той час як її суперниця залишилася стояти на місці: Сеньєса провела дві блискавичні комбінації, після чого Едкінс опинилася у важкому нокауті і практично випала за канати.

Для того, щоб нокаутувати Едкінс, Естраді знадобилося лише 7 секунд – це найшвидший нокаут в історії жіночого боксу.

A seven-second KO for Seniesa Estrada. pic.twitter.com/hD0DqHVedo — DAZN USA (@DAZN_USA) July 25, 2020

Сеньєса здобула 19-ту перемогу у професійній кар'єрі (восьму – достроково), а Едкінс зазнала першої поразки.