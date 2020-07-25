  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сім секунд. Відео найшвидшого нокауту в історії жіночого боксу

    • Розсилка
    Бій Сеньєси Естради і Міранди Едкінс увійде в історію - Сім секунд. Відео найшвидшого нокауту в історії жіночого боксу
    Бій Сеньєси Естради і Міранди Едкінс увійде в історію
    Скрін-шот

    Сеньєса Естрада відстояла титул в ефектному стилі

    24 липня в Індіо (штат Каліфорнія, США) відбувся жіночий бій, в якому на ринг вийшли дві американки – чемпіонка WBC Silver в першій найлегшій вазі Сеньєса Естрада (18-0, 7 КО) і Міранда Едкінс (5-0, 5 КО).

    Ледь пролунав стартовий гонг, Естрада кинулася в атаку, в той час як її суперниця залишилася стояти на місці: Сеньєса провела дві блискавичні комбінації, після чого Едкінс опинилася у важкому нокауті і практично випала за канати.

    Для того, щоб нокаутувати Едкінс, Естраді знадобилося лише 7 секунд – це найшвидший нокаут в історії жіночого боксу.

    Сеньєса здобула 19-ту перемогу у професійній кар'єрі (восьму – достроково), а Едкінс зазнала першої поразки.

     Читайте також: Перший післякоронавірусний мегафайт: Ортіс у титульному бою красиво нокаутував Варґаса (відео)
    бокс рекорд Сеньєса Естрада Міранда Едкінс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ