Сім секунд. Відео найшвидшого нокауту в історії жіночого боксу
Сеньєса Естрада відстояла титул в ефектному стилі
24 липня в Індіо (штат Каліфорнія, США) відбувся жіночий бій, в якому на ринг вийшли дві американки – чемпіонка WBC Silver в першій найлегшій вазі Сеньєса Естрада (18-0, 7 КО) і Міранда Едкінс (5-0, 5 КО).
Ледь пролунав стартовий гонг, Естрада кинулася в атаку, в той час як її суперниця залишилася стояти на місці: Сеньєса провела дві блискавичні комбінації, після чого Едкінс опинилася у важкому нокауті і практично випала за канати.
Для того, щоб нокаутувати Едкінс, Естраді знадобилося лише 7 секунд – це найшвидший нокаут в історії жіночого боксу.
A seven-second KO for Seniesa Estrada. pic.twitter.com/hD0DqHVedo— DAZN USA (@DAZN_USA) July 25, 2020
Сеньєса здобула 19-ту перемогу у професійній кар'єрі (восьму – достроково), а Едкінс зазнала першої поразки.