Reuters: Канада та Північ посилюють оборону Арктики після погроз Трампа

Гренландія три роки консультується з Оттавою щодо створення власного резервного підрозділу

Риторика Білого дому щодо можливої анексії Гренландії прискорила військову координацію між Канадою та північноєвропейськими союзниками. Оттава і скандинавські країни зміцнюють спільну оборону в Арктиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Гренландія будує власних рейнджерів

Упродовж трьох років влада Гренландії та Данії консультується з канадськими офіційними особами щодо створення власного резервного арктичного підрозділу – за зразком канадських рейнджерів. Ці збройні сили цілорічно діють у важкодоступних арктичних громадах. Погрози Трампа щодо Гренландії лише пришвидшили переговори.

«Риторика, що лунає з Білого дому, пришвидшила зусилля довести: арктичним громадам не потрібно, щоб США приходили їх рятувати, – заявив Reuters Вітні Лакенбауер, почесний підполковник канадських рейнджерів і арктичний експерт університету Трента. – Скандинавські країни і Канада дедалі більше усвідомлюють, що можуть об'єднатися і у військовій, і в дипломатичній площині та надіслати сигнал, який матиме моральну вагу».

Прем'єр-міністр Марк Карні останніми місяцями активно зміцнює відносини з Данією, Норвегією, Фінляндією, Швецією та Ісландією. У березні Канада і п'ять північних держав домовилися поглибити співпрацю в оборонних закупівлях і збільшити виробництво військової продукції. До кінця року сторони мають підготувати план адаптації канадської моделі рейнджерів для Гренландії.

Нові союзи в «теплішій» Арктиці

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд повідомила Reuters, що регулярно зустрічається з північними колегами, щоб узгоджувати позиції щодо колективної оборони та безпеки в Арктиці. Вона також запросила скандинавських міністрів відвідати канадську Арктику цього року, а у лютому Оттава відкрила консульство у Нууку – столиці Гренландії.

Клімат перетворює Арктику на нову зону геополітичного суперництва: потепління робить її доступнішою для судноплавства та видобутку ресурсів. Росія зберігає найбільшу кількість військових баз у регіоні, тоді як Китай дедалі активніше розширює там свої позиції – переважно у партнерстві з Москвою.

Канада поступово збільшує оборонні витрати. Торік країна досягла цільового показника НАТО – два відсотки ВВП на військові потреби, що становить близько 63 млрд канадських доларів. Водночас арктичний експерт Університету Калгарі Роб Г'юберт застерігає: у разі повноцінного військового конфлікту замінити американський потенціал не вийде.

«Якщо говорити про реальні бойові можливості – це означає співпрацю з американськими збройними силами», – зазначив він.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен ще у березні на канадсько-скандинавському саміті в Осло чітко сформулювала спільну мету: «Нам потрібно будувати щось нове – і це має бути світовий порядок, заснований на цінностях, які ми представляємо».



