У Чувашії введено режим надзвичайної ситуації після атаки БпЛА

5 травня Сили оборони України здійснили унікальну операцію, атакувавши військовий завод у Чувашії

У російській Чувашії введено режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, усі соціальні служби та служби екстреного реагування переведені на особливий режим роботи, розпочато оцінку збитків для виплати компенсацій.

Влада зауважила, що нібито двоє людей загинули в результаті атаки на Чувашію, 32 людини отримали поранення. Загалом на території республіки розгорнули три пункти тимчасового розміщення.

Нагадаємо, у ніч проти 5 травня Сили оборони України здійснили унікальну операцію, атакувавши військовий завод АО «ВНИИР-Прогресс» у Чувашії. Для удару по об’єкту, що розташований за сотні кілометрів від кордону, було масовано застосовано новітні крилаті ракети FP-5 «Фламінго».

Атака на Чебоксари стала однією з найвіддаленіших точок ураження для українських крилатих ракет. Дистанція у понад 900 км від державного кордону свідчить про появу в арсеналі ЗСУ засобів, здатних долати ешелоновану ППО ворога в глибокому тилу.

Як зазначають в українській розвідці, що зупинка роботи цього підприємства створить «технологічний голод» у російському ВПК, оскільки швидко замінити специфічну мікроелектроніку «Комети» іншими аналогами неможливо.