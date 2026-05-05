У Чувашії введено режим надзвичайної ситуації після атаки БпЛА

Наталія Порощук
фото: oanikolaev

5 травня Сили оборони України здійснили унікальну операцію, атакувавши військовий завод у Чувашії

У російській Чувашії введено режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, усі соціальні служби та служби екстреного реагування переведені на особливий режим роботи, розпочато оцінку збитків для виплати компенсацій.

Влада зауважила, що нібито двоє людей загинули в результаті атаки на Чувашію, 32 людини отримали поранення. Загалом на території республіки розгорнули три пункти тимчасового розміщення.

Нагадаємо, у ніч проти 5 травня Сили оборони України здійснили унікальну операцію, атакувавши військовий завод АО «ВНИИР-Прогресс» у Чувашії. Для удару по об’єкту, що розташований за сотні кілометрів від кордону, було масовано застосовано новітні крилаті ракети FP-5 «Фламінго». 

Атака на Чебоксари стала однією з найвіддаленіших точок ураження для українських крилатих ракет. Дистанція у понад 900 км від державного кордону свідчить про появу в арсеналі ЗСУ засобів, здатних долати ешелоновану ППО ворога в глибокому тилу.

Як зазначають в українській розвідці, що зупинка роботи цього підприємства створить «технологічний голод» у російському ВПК, оскільки швидко замінити специфічну мікроелектроніку «Комети» іншими аналогами неможливо.

У Чувашії введено режим надзвичайної ситуації після атаки БпЛА
Європа вказала Вашингтону на двері? Союзники взялися за новий світовий порядок
Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Папу Римського
Румунія відправила у відставку проєвропейський уряд
Міністр фінансів Литви заявив про критичні проблеми в економіці Росії
Відбулася перша за 23 роки зустріч лідерів України та Бахрейну

