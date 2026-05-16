Генсек ООН відреагував на удар по гуманітарному конвою у Херсоні

Вікторія Літвінова
Конвой доставляв гуманітарну допомогу до Острова, який упродовж багатьох місяців залишався без підтримки
Колаж: glavcom.ua
Гутерреш: цивільних і цивільні об'єкти завжди слід поважати та захищати

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив занепокоєння тим, що цього тижня в Херсоні двічі обстріляли чітко позначений автомобіль організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис генсека у X. 

Що відбулося в Херсоні

Конвой Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA) їхав до Острова – населеного пункту, який упродовж багатьох місяців не отримував жодної допомоги. За словами керівника місії OCHA в Україні Андреа Де Доменіко, автомобілі обстріляли двічі: спочатку під час переїзду через міст до Острова, вдруге – вже на місці, під час розвантаження вантажу. Загиблих серед персоналу немає.

«Ми їхали доставити гуманітарну допомогу до Острова – місця, яке не отримувало нічого дуже багато місяців», – пояснив Де Доменіко. 

Гутерреш відреагував на інцидент у соцмережі, проте у своєму дописі не назвав жодну зі сторін відповідальною за удар. Генсек обмежився закликом поважати міжнародне право та захищати цивільних і цивільні об'єкти.

Генсек ООН відреагував на удар по гуманітарному конвою у Херсоні фото 1
Скрін допису Гутерреша

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що в автівці перебували вісім співробітників ООН разом із Де Доменіко. «Росіяни не могли не знати, кого атакують», – наголосив він. Голова OCHA Том Флетчер запевнив, що організація наполягатиме на повному розслідуванні та притягненні до відповідальності. 

Відео з дрона потрапило в мережу

Атаку зняли самі ж пілоти FPV-дронів – відео із кадрами наближення до колони з видимою символікою ООН поширили проросійські Telegram-канали. На записі видно, як перший безпілотник пікірує між двома машинами, другий – знаходить вже нерухомі автівки на парковці. Один із каналів приписав удар операторам 18-ї загальновійськової армії Росії та написав, що автомобіль ООН «повністю знищено». Допис згодом видалили.

Жодних доказів автори каналу не навели, стверджуючи, ніби Збройні сили України використовують гуманітарні конвої для перевезення військових вантажів. До таких безпідставних виправдань Росія вдавалася вже не раз – під час інших ударів по цивільній інфраструктурі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії Росії «атакою на персонал ООН» і закликав організацію чітко засудити терористичний акт Москви. 

Херсон під постійним дроновим тиском

Херсон – місто на півдні України, де до повномасштабного вторгнення мешкало близько 300 тисяч осіб. Зараз тут залишається лише п'ята частина довоєнного населення, переважно люди похилого віку. Російські війська розташовані на протилежному березі Дніпра і щодня атакують місто та область FPV-дронами. Зеленський охарактеризував ці дії як «сафарі на людей».

У 2025 році на Херсонщині щотижня застосовували близько 2,5 тисячі дронів. Цього року їх кількість зросла більш як удвічі – до 5,5 тисячі на тиждень. Лише минулого місяця ворожі безпілотники пошкодили або знищили щонайменше 230 транспортних засобів у регіоні.

Міжнародна комісія ООН раніше визнала систематичні атаки дронів РФ на цивільних у Херсонській області воєнними злочинами. Комісія зафіксувала, що з липня 2024 року внаслідок обстрілів загинуло майже 150 мирних жителів, сотні отримали поранення. У жовтні 2025 року росіяни вже атакували гуманітарну місію ООН, яка доставляла допомогу до Білозерки поблизу Херсона. Україна закликала міжнародних партнерів посилити тиск на Росію заради дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв про цей удар 14 травня: за даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в автівку з керівником місії та вісьмома співробітниками ООН влучили два російські дрони. За словами чиновника, росіяни знали, по кому запускають безпілотники.

