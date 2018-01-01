«Боруссія» Д хоче отримати за трансфер Обамеянга 70 мільйонів євро
- Сьогодні, 14:40
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П'єр-Емерік Обамеянг. Фото: Getty Images
Головним претендентом на нападника є лондонський «Арсенал»
Дортмундська «Боруссія» назвала ціну, за яку відпустить свого форварда П'єр-Емеріка Обамеянга.
Головним претендентом на нападника є лондонський «Арсенал», який вже погодив контракт з габонцем і запропонував за нього «джмелям» 50 мільйонів євро.
Втім, в «Боруссії», незважаючи на неодноразове порушення нападаючим дисципліни всередині команди, вимагають за Обамеянга 70 мільйонів євро, повідомляє Bild.
Правда, не виключено, що «Арсеналу» вдасться збити ціну на габонця, який налаштований піти з клубу.