«Боруссія» Д хоче отримати за трансфер Обамеянга 70 мільйонів євро

Головним претендентом на нападника є лондонський «Арсенал»

Дортмундська «Боруссія» назвала ціну, за яку відпустить свого форварда П'єр-Емеріка Обамеянга. Головним претендентом на нападника є лондонський «Арсенал», який вже погодив контракт з габонцем і запропонував за нього «джмелям» 50 мільйонів євро. Втім, в «Боруссії», незважаючи на неодноразове



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П'єр-Емерік Обамеянг. Фото: Getty Images

Головним претендентом на нападника є лондонський «Арсенал»

Дортмундська «Боруссія» назвала ціну, за яку відпустить свого форварда П'єр-Емеріка Обамеянга.

Головним претендентом на нападника є лондонський «Арсенал», який вже погодив контракт з габонцем і запропонував за нього «джмелям» 50 мільйонів євро.

Втім, в «Боруссії», незважаючи на неодноразове порушення нападаючим дисципліни всередині команди, вимагають за Обамеянга 70 мільйонів євро, повідомляє Bild.

Правда, не виключено, що «Арсеналу» вдасться збити ціну на габонця, який налаштований піти з клубу.