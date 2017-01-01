Бойчишин: «Карпатами» керує штаб з чотирьох осіб

Головний тренер «Карпат» не прокоментував чутки про те, що він є тільки номінальним тренером

Головний тренер «Карпат» Олег Бойчишин відмовився коментувати чутки про те, що його роль в команді нібито лише номінальна, а реальним наставником «левів» є Даріо Друді. Подібна інформація з'явилася в ЗМІ відразу після того, як стало відомо про призначення Бойчишина на пост головного тренера львівської команди, який став



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Головний тренер «Карпат» не прокоментував чутки про те, що він є тільки номінальним тренером

Головний тренер «Карпат» Олег Бойчишин відмовився коментувати чутки про те, що його роль в команді нібито лише номінальна, а реальним наставником «левів» є Даріо Друді.

Подібна інформація з'явилася в ЗМІ відразу після того, як стало відомо про призначення Бойчишина на пост головного тренера львівської команди, який став вакантним після звільнення Сергія Зайцева.

Після поєдинку 17-го туру УПЛ проти «Олександрії» (0:3) журналісти телеканалу «Футбол 1» поцікавилися у Бойчишина чи є правдивими ці відомості, на що коуч Карпат жорстко дав зрозуміти, що обговорювати цю тему на публіці не має наміру.

«Хто керує командою? У нас є тренерський штаб, до якого входять чотири людини. І крапка», - заявив Бойчишин.

Програвши сьогодні «Олександрії», «Карпати» залишилися на передостанній, 11-й позиції в турнірній таблиці УПЛ.