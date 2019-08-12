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    Божевільні гроші. Стерлінгу запропонували спонсорський контракт на суму в €108 млн

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    Рахім Стерлінг - Божевільні гроші. Стерлінгу запропонували спонсорський контракт на суму в €108 млн
    Рахім Стерлінг
    Фото AFP

    Стерлінг є найбільш високооплачуваним англійським футболістом з зарплатою в £300 тис. на тиждень

    Нападник «Манчестер Сіті» Рахім Стерлінг може підписати спонсорський контракт на суму £100 млн (близько € 108 млн) з виробником бутс.

    В даний час у 24-річного гравця завершується контракт з Nike. Як повідомляє The Telegraph, компанія хоче використовувати гравця збірної Англії для просування свого дочірнього бренду Air Jordan, який вийшов на футбольний ринок, ставши спонсором «ПСЖ». Також зі Стерлингом хочуть співпрацювати Gillette і H & M.

    Стерлінг, який є найбільш високооплачуваним англійським футболістом з зарплатою в £ 300 тис. на тиждень, почав новий сезон, забивши єдиний гол своєї команди в матчі за Суперкубок Англії з «Ліверпулем» і відзначившись хет-триком у грі з «Вест Хем Юнайтед» в 1-му турі Прем'єр-ліги.

    Джерело: Чемпионат.com

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