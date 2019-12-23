Брат і сестра одночасно стали чемпіонами України з боксу



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Дмитро і Марія Ловчинські одночасно піднялися на вершину п'єдесталу Фото із соцмереж

Дмитро і Марія Ловчинські перемогли в абсолютних категоріях

У Броварах завершився чемпіонат України з боксу, участь в якому брали найсильніші бійці України серед чоловіків та жінок у віковій групі до 22 років.

Першість у загальному медальному заліку у чоловічому боксерському турнірі посіла команда Київської області, боксери якої здобули три золотих, дві срібні та одну бронзову медалі. На другому та третьому місцях команди міста Києва (два золота, два срібла, одна бронза) та Харківської області (два золота, дві бронзи) відповідно.

Чемпіонами країни стали киянин Андрій Єфимович (до 49 кг), харків’янин Павло Коваленко (до 52 кг), бердичівець Олег Чулячеєв (до 56 кг), броварчанин Тарас Бондарчук (до 60 кг), полтавець Зоравор Петросян (до 64 кг), броварчанин Ельвін Алієв (до 69 кг), харків’янин Богдан Толмачов (до 75 кг), киянин Іван Сапун (до 81 кг), Євген Павловський з Горішніх Плавнів (до 91 кг), броварчанин Дмитро Ловчинський (понад 91 кг).

У жіночому турнірі абсолютну більшість нагород здобули боксерки міста Києва. В їх активі чотири золотих, дві срібні та п’ять бронзових нагород. Друге місце а активі черкащанок, а третю позицію посіла команда Чернігівської області.

Чемпіонками стали киянки Юлія Дем’яненко (до 48 кг), Світлана Уманська (до 54 кг), Аміна Абрамова (до 60 кг), Юлія Стойко (до 75 кг), запоріжанка Ольга Шалімова (до 51 кг), Анастасія Ковальчук з Умані (до 57 кг), Вероніка Корець з Чернігова (до 64 кг), броварчанка Марія Сєда (до 69 кг), черкащанка Анастасія Шпанюк (до 81 кг) і броварчанка Марія Ловчинська (понад 81 кг).

Найбільшою родзинкою змагань стали перемоги брата і сестри Ловчинських у найважчих категоріях.