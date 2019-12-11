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    Ексчемпіон світу з боксу Макгіган порівняв Джошуа з легендарним Мохаммедом Алі

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    Джошуа переміг Руїса одноголосним суддівським рішенням - Ексчемпіон світу з боксу Макгіган порівняв Джошуа з легендарним Мохаммедом Алі
    Джошуа переміг Руїса одноголосним суддівським рішенням

    «Ентоні чудово, бездоганно боксував. Він став кращим і як боєць, і як людина»

    Ірландець Баррі Макгіган, колишній чемпіон світу з боксу в напівлегкій вазі за версією WBA, прокоментував перемогу британця Ентоні Джошуа в матчі-реванші з Енді Руїсом. За словами Макгігана, Джошуа, який переміг Руїса одноголосним рішенням суддів, нагадав йому легендарного боксера Мохаммеда Алі.

    «Він не міг краще провести цей поєдинок. Найголовніше - його ефективність і універсальність. Ми ніколи не бачили такого в його виконанні.

    Він ще ніколи так не рухався по рингу. Він був як Мохаммед Алі. Не так низько тримав руки, але був дисциплінованим. Він грамотно вів бій з самого початку з тактичної точки зору.

    Ентоні чудово, бездоганно боксував. Він став кращим і як боєць, і як людина», - наводить слова Макгігана BoxingScene.

    Нагадаємо, Джошуа переміг Руїса одноголосним суддівським рішенням.

    бокс Ентоні Джошуа Енді Руїс
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