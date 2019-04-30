Бразильські податківці арештували частину майна Неймара



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Неймар Marca

Футболіст має сплатити понад 40 млн євро

Бразильські податківці висунули звинувачення в ухилянні від сплати податків зірковому форварду національної збірної та французького «ПСЖ» Неймару.

Родина футболіста має сплатити близько 16 млн євро податків та штраф у розмірі 150%, інформує Folha de S.Paulo.

Для забезпечення позову податківці арештували частину майна родини футболіста. Мова йде зокрема про літак Cessna Citation 680 та гвинтокрил Eurocopter 130 B4.

2015 року Неймара вже штрафували на майже 43 млн євро, за незадекларовані прибутки на 14,5 млн євро.