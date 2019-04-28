Зірковий бразилець Неймар ударив уболівальника (відео)



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«ПСЖ» бразильського форварда Неймара програв у фіналі Кубка Франції

Бразильський нападник «ПСЖ» Неймар не зміг стримати емоцій після поразки «Ренну» в фіналі Кубка Франції. Після поєдинку футболіст вступив у суперечку з вболівальником на трибуні та вдарив останнього.

Уболівальник фільмував на телефон вихід гравців з поля та вигукував образи в бік гравців паризької команди, інформує Le Parisien.

Після матчу в «ПСЖ» заявили, що вболівальник був товаришем одного з гравців «Ренна» та навмисно провокував футболістів «ПСЖ».

Основний час поєдинку «ПСЖ» - «Ренн» закінчився внічию – 2:2. «Ренн» переміг у серії післяматчевих пенальті – 6:5.