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    Зірковий бразилець Неймар ударив уболівальника (відео)

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    Неймар - Зірковий бразилець Неймар ударив уболівальника (відео)
    Неймар
    Yahoo!Sports

    «ПСЖ» бразильського форварда Неймара програв у фіналі Кубка Франції

    Бразильський нападник «ПСЖ» Неймар не зміг стримати емоцій після поразки «Ренну» в фіналі Кубка Франції. Після поєдинку футболіст вступив у суперечку з вболівальником на трибуні та вдарив останнього.

    Уболівальник фільмував на телефон вихід гравців з поля та вигукував образи в бік гравців паризької команди, інформує Le Parisien.

    Після матчу в «ПСЖ» заявили, що вболівальник був товаришем одного з гравців «Ренна» та навмисно провокував футболістів «ПСЖ».

    Основний час поєдинку «ПСЖ» - «Ренн» закінчився внічию – 2:2. «Ренн» переміг у серії післяматчевих пенальті – 6:5.

    Неймар ударив уболівальника
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