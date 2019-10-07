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    Бразильського захисника атакували оси під час матчу

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    Дані Алвес - Бразильського захисника атакували оси під час матчу
    Дані Алвес
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    Футбольний поєдинок довелося зупинити на кілька хвилин через інцидент

    Поєдинок 23-го туру чемпіонату Бразилії з футболу між «Сан-Паулу» та «Форталезою» (2:1) зупинився на кілька хвилин через атаку ос на футболіста.

    Коли захисник «Сан-Паулу» Дані Алвес підійшов до кутового прапорця, аби виконати стандарт, футболіст раптово розвернувся назад та попросив про допомогу, інформує Marca. Футболіста вкусила оса, цілий рій яких розташувався на прапорці. У підсумку матч вдалося відновити лише після того, як один з футболістів прикрив лице та відкинув подалі прапорець.

    Дані Алвес перейшов да «Сан-Паулу» минулого літа. До того він виступав у Європі за «Севілью», «Барселону», «Ювентус», «ПСЖ».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Дані Альвес
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