Бразильського захисника атакували оси під час матчу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дані Алвес Твіттер

Футбольний поєдинок довелося зупинити на кілька хвилин через інцидент

Поєдинок 23-го туру чемпіонату Бразилії з футболу між «Сан-Паулу» та «Форталезою» (2:1) зупинився на кілька хвилин через атаку ос на футболіста.

Коли захисник «Сан-Паулу» Дані Алвес підійшов до кутового прапорця, аби виконати стандарт, футболіст раптово розвернувся назад та попросив про допомогу, інформує Marca. Футболіста вкусила оса, цілий рій яких розташувався на прапорці. У підсумку матч вдалося відновити лише після того, як один з футболістів прикрив лице та відкинув подалі прапорець.

Impresionaba ver el campo lleno . Dani Alves sufrió sobre el verde https://t.co/Tt6s5qUYEG — MARCA (@marca) October 6, 2019

Дані Алвес перейшов да «Сан-Паулу» минулого літа. До того він виступав у Європі за «Севілью», «Барселону», «Ювентус», «ПСЖ».

Читайте також: У Росії зафіксовано рекордне зростання випадків допінгу в спорті