Бринзак переобраний президентом Федерації біатлону України
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Володимир Бринзак
Його підтримали всі зареєстровані на конференції обласні федерації біатлону
У п'ятницю, 18 травня, відбулися вибори нового президента Федерації біатлону України.
На дану посаду був лише один кандидат - чинний президент Володимир Бринзак.
Його підтримали всі зареєстровані на конференції обласні федерації біатлону.
Володимир Бринзак був затверджений президентом Федерації біатлону України на наступний чотирирічний термін.
Також під час конференції ФБУ з числа колективних членів були виключені Житомирська і Хмельницька обласні федерації, а Полтавська - включена.
Джерело: biathlon.com.ua