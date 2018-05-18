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    Бринзак переобраний президентом Федерації біатлону України

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    Володимир Бринзак
    Володимир Бринзак

    Його підтримали всі зареєстровані на конференції обласні федерації біатлону

    У п'ятницю, 18 травня, відбулися вибори нового президента Федерації біатлону України.

    На дану посаду був лише один кандидат - чинний президент Володимир Бринзак.

    Його підтримали всі зареєстровані на конференції обласні федерації біатлону.

    Володимир Бринзак був затверджений президентом Федерації біатлону України на наступний чотирирічний термін.

    Також під час конференції ФБУ з числа колективних членів були виключені Житомирська і Хмельницька обласні федерації, а Полтавська - включена.

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон лижний спорт
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