Бринзак: Віта і Валя Семеренко готові на 70%, у Семенова великі проблеми зі здоров’ям (відео)

Глава ФБУ розповів про рівень підготовки та стан здоров'я українських біатлоністів

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував ситуацію в жіночій і чоловічій збірних. В інтерв'ю виданню «Апостроф» він розповів про проблеми зі здоров'ям у Сергія Семенова, а також про позитивні моменти в жіночій команді. «Є позитив і є негатив. Серед позитиву: медалі Джими, а також повернулися Семеренко.



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Володимир Бринзак. Фото: xsport.ua

Глава ФБУ розповів про рівень підготовки та стан здоров'я українських біатлоністів

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував ситуацію в жіночій і чоловічій збірних.

В інтерв'ю виданню «Апостроф» він розповів про проблеми зі здоров'ям у Сергія Семенова, а також про позитивні моменти в жіночій команді.

«Є позитив і є негатив. Серед позитиву: медалі Джими, а також повернулися Семеренко. Було важливо зрозуміти, чи зможуть вони пройти повноцінну підготовку і показати результати, які будуть давати нам шанс боротися за медалі. Вже зараз ми бачимо, що і Віта, і Валя на 70%, але готові. У нас ще є час, щоб вивести їх на пік форми на Олімпійські ігри», - сказав Бринзак.

«Але є проблеми у чоловіків. Великі проблеми у Сергія Семенова. Ми зараз розбираємося з його станом здоров'я. На жаль, лавка запасних у чоловіків коротка, тому кожен спортсмен у нас на ціну золота», - прокоментував він.

Глава ФБУ також розповів про особливості змагань у біатлоні.

«Але це біатлон. Тут може бути п'ять медалей, а може бути п'ять четвертих місць. Багато залежить від стартового номера, від погоди, від мастила, як спортсмен буде відчувати себе. Зараз давати прогнози нереально. Бігтимуть ті, хто буде себе почувати краще на Олімпійських іграх», - підсумував Володимир Бринзак

Нагадаємо, Сергій Семенов назвав новий сезон відвертим провалом для себе.

Зазначимо, що з 4 по 7 січня в німецькому Оберхофі відбудеться четвертий етап Кубка світу з біатлону.