Британець Хемілтон виграв Гран-прі Канади в Формулі-1
Одразу за лідером «Мерседеса» фінішували два гонщики «Феррарі»
Британський пілот команди Формули-1 «Мерседес» Льюїс Хемілтон переміг на Гран-прі Канади, яке відбулося на трасі в Монреалі.
Хемілтон випередив Себастьяна Феттеля та Шарля Леклера з «Феррарі». Четвертим став інший пілот «Мерседеса» - Валттері Боттас.
Гран-прі Канади
1. Льюїс Хемілтон («Мерседес») – 70 кругів
2. Себастьян Феттель («Феррарі») +3,658
3. Шарль Леклер («Феррарі») +4,696
4. Валттері Боттас («Мерседес») +51,043
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +57,655
6. Даніель Ріккардо («Рено») +1 круг
7. Ніко Хюлькенберг («Рено») +1 круг
8. П’єр Гаслі («Ред Булл») +1 круг
9. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
10. Данііл Квят («Торо Россо») +1 круг
11. Карлос Сайнс-молодший («Макларен») +1 круг
12. Серхіо Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
13. Антоніо Джовінацці («Альфа Ромео») +1 круг
14. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
15. Кімі Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
16. Джордж Расселл («Вільямс») +2 круга
17. Кевін Магнуссен («Хаас») +2 круга
18. Роберт Кубіца («Вільямс») +3 круга
Зійшли:
Алекс Албон («Торо Россо»)
Ландо Норріс («Макларен»)