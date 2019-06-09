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    Британець Хемілтон виграв Гран-прі Канади в Формулі-1

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    Льюїс Хемілтон - Британець Хемілтон виграв Гран-прі Канади в Формулі-1
    Льюїс Хемілтон

    Одразу за лідером «Мерседеса» фінішували два гонщики «Феррарі»

    Британський пілот команди Формули-1 «Мерседес» Льюїс Хемілтон переміг на Гран-прі Канади, яке відбулося на трасі в Монреалі.

    Хемілтон випередив Себастьяна Феттеля та Шарля Леклера з «Феррарі». Четвертим став інший пілот «Мерседеса» - Валттері Боттас.

    Гран-прі Канади
    1. Льюїс Хемілтон («Мерседес») – 70 кругів

    2. Себастьян Феттель («Феррарі») +3,658

    3. Шарль Леклер («Феррарі») +4,696

    4. Валттері Боттас («Мерседес») +51,043

    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +57,655

    6. Даніель Ріккардо («Рено») +1 круг

    7. Ніко Хюлькенберг («Рено») +1 круг

    8. П’єр Гаслі («Ред Булл») +1 круг

    9. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

    10. Данііл Квят («Торо Россо») +1 круг

    11. Карлос Сайнс-молодший («Макларен») +1 круг

    12. Серхіо Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

    13. Антоніо Джовінацці («Альфа Ромео») +1 круг

    14. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

    15. Кімі Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

    16. Джордж Расселл («Вільямс») +2 круга

    17. Кевін Магнуссен («Хаас») +2 круга

    18. Роберт Кубіца («Вільямс») +3 круга

    Зійшли:

    Алекс Албон («Торо Россо»)

    Ландо Норріс («Макларен»)

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