Усик піднявся в рейтинзі WBC



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Олександр Усик Твіттер

Український боксер ввійшов у топ-3 рейтингу WBC у надважкій вазі

Український боксер надважкої ваги Олександр Усик піднявся в рейтинзі WBC. Він перемістився з четвертої сходинки на третю.

Попереду в рейтинзі WBC Діліан Вайт та Тайсон Фьюрі.

У дивізіоні WBA Усик наразі на другій сходинці рейтингу після Тревора Браяна. А рейтинг WBO у надважкій вазі українець очолює.

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У жовтні Олександр Усик дебютував у надважкій вазі. Технічним нокаутом після семи раундів він переміг американця Чезза Візерспуна.

У команді Усика вже заявляли про готовність до чемпіонських поєдинків. Поки конкретних домовленостей у українця немає. Розглядається можливість проведення бою проти Дерека Чісори, а в подальшій перспективі проти чемпіона трьох дивізіонів Ентоні Джошуа.