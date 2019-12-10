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    Усик піднявся в рейтинзі WBC

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    Олександр Усик - Усик піднявся в рейтинзі WBC
    Олександр Усик
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    Український боксер ввійшов у топ-3 рейтингу WBC у надважкій вазі

    Український боксер надважкої ваги Олександр Усик піднявся в рейтинзі WBC. Він перемістився з четвертої сходинки на третю.

    Попереду в рейтинзі WBC Діліан Вайт та Тайсон Фьюрі.

    У дивізіоні WBA Усик наразі на другій сходинці рейтингу після Тревора Браяна. А рейтинг WBO у надважкій вазі українець очолює.

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    У жовтні Олександр Усик дебютував у надважкій вазі. Технічним нокаутом після семи раундів він переміг американця Чезза Візерспуна.

    У команді Усика вже заявляли про готовність до чемпіонських поєдинків. Поки конкретних домовленостей у українця немає. Розглядається можливість проведення бою проти Дерека Чісори, а в подальшій перспективі проти чемпіона трьох дивізіонів Ентоні Джошуа.  

    бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа Дерек Чісора
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