Бронзовий призер чемпіонату України підсилився бразильським голкіпером

Луїс Феліпе продовжить кар'єру у «Зорі»

Ще один новачок у складі луганської «Зорі». Підпис під контрактом поставив голкіпер Луїс Феліпе. Контракт розрахований на три роки, інформує офіційний сайт луганського клубу. Луїс прибув до клубу на перший збір до Туреччини та знаходився на перегляді, залишивши дуже хороше враження. Луїс Феліпе Да Сілва Нуньєс (24.04.1997) –



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Фото ФК «Зоря»

Луїс Феліпе продовжить кар'єру у «Зорі»

Ще один новачок у складі луганської «Зорі».

Підпис під контрактом поставив голкіпер Луїс Феліпе. Контракт розрахований на три роки, інформує офіційний сайт луганського клубу.

Луїс прибув до клубу на перший збір до Туреччини та знаходився на перегляді, залишивши дуже хороше враження.

Луїс Феліпе Да Сілва Нуньєс (24.04.1997) – бразилець. Зріст: 197 см. Ігровий номер: 76.

У своїй кар'єрі Луїс виступав тільки за бразильський «Інтернасьонал». Брав участь у Кубку Сан Паулу у змаганнях команди U-20, провівши п'ять зустрічей.

Так само брав участь у двох турнірах у Німеччині, де провів 11 матчів.

Нагадаємо, «Зоря» підписала попередній контракт з гравцем «Десни» та відмовилася від легіонера.