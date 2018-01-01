«Зоря» підписала попередній контракт з гравцем «Десни» та відмовилася від легіонера

Леван Арвеладзе приєднається до чернігівського клубу влітку цього року

Трансферна кампанія, яка ведеться «Зорею», включає себе і варіанти на перспективу. Попередній контракт терміном на два з половиною роки був підписаний з півзахисником чернігівської «Десни» Леваном Арвеладзе, інформує офіційний сайт луганського клубу. Даний документ почне діяти з моменту закінчення угоди футболіста з його



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Давид Фопала. Фото Getty Images

Леван Арвеладзе приєднається до чернігівського клубу влітку цього року

Трансферна кампанія, яка ведеться «Зорею», включає себе і варіанти на перспективу.

Попередній контракт терміном на два з половиною роки був підписаний з півзахисником чернігівської «Десни» Леваном Арвеладзе, інформує офіційний сайт луганського клубу.

Даний документ почне діяти з моменту закінчення угоди футболіста з його нинішнім клубом, тобто, з 1 липня 2018 року.

Леван народився у Грузії, проте у віці 13 років перебрався в Україну. Перебував в академії «Дніпра», грав за молодіжні склади «Дніпра» та «Кривбасу». Так само на рахунку футболіста виступи за перші склади «Скали», «Говерли», «Нафтовика» та «Десни».

За «Десну» провів у цьому сезоні 19 ігор у Першій Лізі й один матч у Кубку України, забив шість голів.

Водночас, як стверджує Sport Arena, форвард Давид Фопала не прибув у розташування команди, цього разу з невідомих причин.

У підсумку «Зоря» вирішила відмовитися від запрошення цього футболіста.