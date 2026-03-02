Українець став найдорожчим воротарем світу за межами топчемпіонатів

Іменитим клубам Європи доведеться розщедритися для запрошення зірки збірної України

Голкіпер лісабонської «Бенфіки» Анатолій Трубін очолив рейтинг найдорожчих стражів воріт поза провідними першостями Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CIES Football Obs.

Ринкова вартість українського кіпера за оцінкою експертів склала 38,99 млн євро. Він випередив Діогу Кошту з португальського «Порту» (35,57 млн) і Рома-Джейдена Овусу-Одуро з нідерландського АЗ (20,19 млн). Цінник Трубіна виявився вищим за версію порталу Transfermarkt – 28 млн у євровалюті.

У нинішньому сезоні українець провів 39 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 31 м'яч. Трубін відіграв 19 матчів «на нуль». «Бенфіка» два з половиною роки тому віддала за нього 10 млн євро.

Раніше Трубін увійшов в історію Ліги чемпіонів із голом. Він забив вирішальний м'яч у ворота мадридського «Реала» в основному раунді турніру. Той гол вивів лісабонців у плейоф головного єврокубка.

Нагадаємо, що воротар ковалівського «Колоса» Іван Пахолюк увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу. У віковій категорії до 23 років українець – один із найкращих на планеті за показником недопущених голів. Кращим за нього виявився уругвайський кіпер Бруно Антунес.