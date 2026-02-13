Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй

Ребров: Я не дуже хотів Угорщину, але будемо грати, буде принципове протистояння

Синьо-жовті потрапили до групи B2, де їхніми опонентами стали команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Вважаю, усі потенційні суперники були сильними. На жаль, знову граємо проти Грузії. Але вважаю, що група рівна, потрібно готуватися й грати. Я не дуже хотів Угорщину, але будемо грати, буде принципове протистояння», – заявив Ребров.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)