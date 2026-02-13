Головна Спорт Новини
Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй
Ребров: Я не дуже хотів Угорщину, але будемо грати, буде принципове протистояння

Синьо-жовті потрапили до групи B2, де їхніми опонентами стали команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Синьо-жовті потрапили до групи B2, де їхніми опонентами стали команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. 

«Вважаю, усі потенційні суперники були сильними. На жаль, знову граємо проти Грузії. Але вважаю, що група рівна, потрібно готуватися й грати. Я не дуже хотів Угорщину, але будемо грати, буде принципове протистояння», – заявив Ребров.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
