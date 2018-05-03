Букмекери назвали фаворита фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться в Києві

Букмекерські контори вже почали приймати ставки на головний матч турніру

У суботу, 26-го травня в Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться фінал Ліги чемпіонів з футболу сезону 2017/18. Як відомо, у фінал вийшли мадридський «Реал» та англійський «Ліверпуль». «Реал у півфіналі за сумою двох матчів пройшов мюнхенську «Баварію», а «Ліверпуль» здолав



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Букмекерські контори вже почали приймати ставки на головний матч турніру

У суботу, 26-го травня в Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться фінал Ліги чемпіонів з футболу сезону 2017/18.

Як відомо, у фінал вийшли мадридський «Реал» та англійський «Ліверпуль».

«Реал у півфіналі за сумою двох матчів пройшов мюнхенську «Баварію», а «Ліверпуль» здолав «Рому».

Так, букмекерські контори вже почали приймати ставки на цей поєдинок.

На думку букмекерів, фаворитом у цій парі є саме мадридський клуб.

На його перемогу в турнірі (з урахуванням доданого часу та серії пенальті) можна поставити з коефіцієнтом 1,64, на тріумф англійського клубу коефіцієнт дорівнює - 2,26.

На перемогу підопічних Зінедіна Зідана в основний час ставки приймаються з коефіцієнтом 2,15.

На те, що переможцем в основний час стане «Ліверпуль», можна поставити з коефіцієнтом 3,10.

На нічию в основний час можна поставити з коефіцієнтом 3,80.

Зазначимо, що Київ - 19-е місто, якому довірено провести фінал Ліги чемпіонів.