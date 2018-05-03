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    Букмекери назвали фаворита фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться в Києві

    Букмекерські контори вже почали приймати ставки на головний матч турніру
    У суботу, 26-го травня в Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться фінал Ліги чемпіонів з футболу сезону 2017/18. Як відомо, у фінал вийшли мадридський «Реал» та англійський «Ліверпуль». «Реал у півфіналі за сумою двох матчів пройшов мюнхенську «Баварію», а «Ліверпуль» здолав
    • Сьогодні, 11:27
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    Букмекерські контори вже почали приймати ставки на головний матч турніру

    У суботу, 26-го травня в Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться фінал Ліги чемпіонів з футболу сезону 2017/18.

    Як відомо, у фінал вийшли мадридський «Реал» та англійський «Ліверпуль».

    «Реал у півфіналі за сумою двох матчів пройшов мюнхенську «Баварію», а «Ліверпуль» здолав «Рому».

    Так, букмекерські контори вже почали приймати ставки на цей поєдинок.

    На думку букмекерів, фаворитом у цій парі є саме мадридський клуб.

    На його перемогу в турнірі (з урахуванням доданого часу та серії пенальті) можна поставити з коефіцієнтом 1,64, на тріумф англійського клубу коефіцієнт дорівнює - 2,26.

    На перемогу підопічних Зінедіна Зідана в основний час ставки приймаються з коефіцієнтом 2,15.

    На те, що переможцем в основний час стане «Ліверпуль», можна поставити з коефіцієнтом 3,10.

    На нічию в основний час можна поставити з коефіцієнтом 3,80.

    Зазначимо, що Київ - 19-е місто, якому довірено провести фінал Ліги чемпіонів.

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