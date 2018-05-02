  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Київ - 19-е місто, якому довірено провести фінал Ліги чемпіонів

    Рекордсменом за цим показником є німецький Мюнхен, який коронував переможця Ліги чемпіонів УЄФА тричі
    Починаючи із сезону-1992/1993, коли офіційно було утворено Лігу чемпіонів, фінали турніру приймали 18 міст Європи. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Рекордсменом за цим показником є німецький Мюнхен, який коронував переможця Ліги чемпіонів УЄФА тричі. Двічі вирішальні поєдинки турніру проходили в Афінах, Мілані, Римі,
    • Сьогодні, 17:50
    • Розсилка

    Рекордсменом за цим показником є німецький Мюнхен, який коронував переможця Ліги чемпіонів УЄФА тричі

    Починаючи із сезону-1992/1993, коли офіційно було утворено Лігу чемпіонів, фінали турніру приймали 18 міст Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Рекордсменом за цим показником є німецький Мюнхен, який коронував переможця Ліги чемпіонів УЄФА тричі.

    Двічі вирішальні поєдинки турніру проходили в Афінах, Мілані, Римі, Сен-Дені та Лондоні.

    По разу фінал проводили в Гельзенкірхені, Берліні, Відні, Амстердамі, Барселоні, Мадриді, Глазго, Манчестері, Стамбулі, Лісабоні, Москві та Кардіффі.

    А вже 26 травня до цих європейських міст додасться Київ, де фінал відбудеться на НСК «Олімпійський».

    4

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ