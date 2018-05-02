Київ - 19-е місто, якому довірено провести фінал Ліги чемпіонів

Рекордсменом за цим показником є німецький Мюнхен, який коронував переможця Ліги чемпіонів УЄФА тричі

Починаючи із сезону-1992/1993, коли офіційно було утворено Лігу чемпіонів, фінали турніру приймали 18 міст Європи. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Рекордсменом за цим показником є німецький Мюнхен, який коронував переможця Ліги чемпіонів УЄФА тричі. Двічі вирішальні поєдинки турніру проходили в Афінах, Мілані, Римі,