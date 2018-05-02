Київ - 19-е місто, якому довірено провести фінал Ліги чемпіонів
- Сьогодні, 17:50
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Рекордсменом за цим показником є німецький Мюнхен, який коронував переможця Ліги чемпіонів УЄФА тричі
Починаючи із сезону-1992/1993, коли офіційно було утворено Лігу чемпіонів, фінали турніру приймали 18 міст Європи.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Рекордсменом за цим показником є німецький Мюнхен, який коронував переможця Ліги чемпіонів УЄФА тричі.
Двічі вирішальні поєдинки турніру проходили в Афінах, Мілані, Римі, Сен-Дені та Лондоні.
По разу фінал проводили в Гельзенкірхені, Берліні, Відні, Амстердамі, Барселоні, Мадриді, Глазго, Манчестері, Стамбулі, Лісабоні, Москві та Кардіффі.
А вже 26 травня до цих європейських міст додасться Київ, де фінал відбудеться на НСК «Олімпійський».