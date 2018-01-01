  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Букмекери назвали фаворита в матчі «Динамо» - АЕК в Лізі Європи

    Коефіцієнт на перемогу «Динамо» за підсумками двоматчевого протистояння становить 1.42
    Київське «Динамо» вважається фаворитом в парі з грецьким АЕКом, з яким команда Олександра Хацкевича зустрінеться в 1/16 фіналу Ліги Європи. На думку фахівців, шанси віце-чемпіонів України на вихід в наступний раунд турніру практично вдвічі вище, ніж у їхніх суперників. Коефіцієнт на перемогу «Динамо» за підсумками
    • Вчора, 22:34
    • Розсилка
    <p>&laquo;Динамо&raquo; - АЕК. Фото: УЄФА</p>

    «Динамо» - АЕК. Фото: УЄФА

    Коефіцієнт на перемогу «Динамо» за підсумками двоматчевого протистояння становить 1.42

    Київське «Динамо» вважається фаворитом в парі з грецьким АЕКом, з яким команда Олександра Хацкевича зустрінеться в 1/16 фіналу Ліги Європи.

    На думку фахівців, шанси віце-чемпіонів України на вихід в наступний раунд турніру практично вдвічі вище, ніж у їхніх суперників.

    Коефіцієнт на перемогу «Динамо» за підсумками двоматчевого протистояння становить 1.42. У свою чергу котирування на тріумф клубу з Афін рівні 2.89.

    Нагадаємо, що «Динамо» зіграє з АЕКом перший матч на виїзді. Поєдинок в столиці Греції відбудеться 15 лютого. Зустріч у відповідь у Києві на НСК «Олімпійський» пройде через тиждень - 22 лютого.

    Нагадаємо, що захисник «Олімпіка» переходить в «Динамо».

    Джерело: Обозреватель

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ