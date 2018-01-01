Букмекери назвали фаворита в матчі «Динамо» - АЕК в Лізі Європи

Коефіцієнт на перемогу «Динамо» за підсумками двоматчевого протистояння становить 1.42

Київське «Динамо» вважається фаворитом в парі з грецьким АЕКом, з яким команда Олександра Хацкевича зустрінеться в 1/16 фіналу Ліги Європи. На думку фахівців, шанси віце-чемпіонів України на вихід в наступний раунд турніру практично вдвічі вище, ніж у їхніх суперників. Коефіцієнт на перемогу «Динамо» за підсумками



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«Динамо» - АЕК. Фото: УЄФА

Коефіцієнт на перемогу «Динамо» за підсумками двоматчевого протистояння становить 1.42

Київське «Динамо» вважається фаворитом в парі з грецьким АЕКом, з яким команда Олександра Хацкевича зустрінеться в 1/16 фіналу Ліги Європи.

На думку фахівців, шанси віце-чемпіонів України на вихід в наступний раунд турніру практично вдвічі вище, ніж у їхніх суперників.

Коефіцієнт на перемогу «Динамо» за підсумками двоматчевого протистояння становить 1.42. У свою чергу котирування на тріумф клубу з Афін рівні 2.89.

Нагадаємо, що «Динамо» зіграє з АЕКом перший матч на виїзді. Поєдинок в столиці Греції відбудеться 15 лютого. Зустріч у відповідь у Києві на НСК «Олімпійський» пройде через тиждень - 22 лютого.

Нагадаємо, що захисник «Олімпіка» переходить в «Динамо».

Джерело: Обозреватель