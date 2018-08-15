Букмекери спрогнозували долю «Динамо» у протистоянні з «Аяксом»
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На думку букмекерів, у нідерландської команди більше шансів на вихід у груповий етап Ліги чемпіонів
Наступного тижня київське «Динамо» в Амстердамі проведе перший матч раунду плей-офф кваліфікації до Ліги чемпіонів проти місцевого клубу «Аякс».
Букмекери фаворитом майбутнього матчу вважають нідерландську команду.
Так, коефіцієнт на перемогу «Аяксу» варіюється в межах 1.95 (у деяких конторах рівно 2), а на успіх київського колективу виставлено коефіцієнти від 3.7 до 4.
Нічийний результат матчу букмекери оцінюють у 3.6.
На прохід «Динамо» у наступний раунд змагань можна поставити з коефіцієнтом 2. Прохід амстердамців оцінюється приблизно в 1.8.
Матчі відбудуться 22 та 28 серпня.
Це буде третя очна зустріч команд в історії. До цього «Динамо» й «Аякс» зустрічалися у 2010 році.
На аналогічній стадії Ліги чемпіонів сезону-2010/11 у Києві була зафіксована нічия 1:1 (за «Динамо» забив Олег Гусєв), а у матчі-відповідь «Аякс» переміг 2:1 (Шевченко лише скоротив відставання на 84-й хвилині).
Тоді саме амстердамський клуб вийшов у груповий етап, а «біло-сині» грали у Лізі Європи, де дійшли до чвертьфіналу, поступившись там португальській «Бразі».
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