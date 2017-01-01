  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Бундесліга. «Боруссія» М несподівано обіграла «Баварію»

    Хайнкес здобув з «Баварією» 9 перемог поспіль із загальним рахунком 22:4
    Гладбахська «Боруссія» завдала поразки «Баварії» у матчі 13-го туру чемпіонату Німеччини. Юпп Хайнкес вперше програв після повернення у Баварію. Мюнхенці під керівництвом 72-річного тренера не програвали 30 матчів поспіль у Бундеслізі. «Боруссія» витримала натиск гостей і забила двічі під завісу першого тайму.
    • Вчора, 10:31
    • Розсилка

    Хайнкес здобув з «Баварією» 9 перемог поспіль із загальним рахунком 22:4

    Гладбахська «Боруссія» завдала поразки «Баварії» у матчі 13-го туру чемпіонату Німеччини.

    Юпп Хайнкес вперше програв після повернення у Баварію. Мюнхенці під керівництвом 72-річного тренера не програвали 30 матчів поспіль у Бундеслізі.

    «Боруссія» витримала натиск гостей і забила двічі під завісу першого тайму. Спочатку Зюле зіграв рукою, а Торган Азар реалізував пенальті. А згодом Штіндль з партнером розіграли гольову комбінацію, і Гінтер забивав уже в порожні ворота.

    «Баварія» відіграла 1 гол після перерви. Артуро Відаль вдало пробив з-за меж штрафного, але навіть для нічиєї цього було замало.

    Команда екс-півзахисника київського «Динамо» Рафаеля набрала 24 очки і зрівнялась з 3-м у таблиці «Шальке». У «Баварії» залишилось 29 очок, мюнхенці очолюють турнірну таблицю.

    Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

    13-ий тур

    «Боруссія» М – «Баварія» – 2:1

    Голи: Т. Азар(39,пен.) Гінтер(44) – Відаль(74)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ