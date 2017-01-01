Бутко не допоможе «Шахтарю» в матчі з «Олімпіком»
- 25 Листопада, 11:35
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Ще не відомо хто замінить футболіста на полі
Захисник «Шахтаря» Богдан Бутко пропустить матч 17-го туру УПЛ проти «Олімпіка». Причина - болі в животі. Напередодні 26-річний футболіст займався за індивідуальною програмою, повідомляє телеканал «Футбол 1».
Ще не відомо, яке рішення прийме тренерський штаб Фонсеки, щоб замінити Богдана. У нинішньому сезоні УПЛ Бутко провів вісім матчів, в яких зробив три результативні передачі.
Поєдинок «Олімпік» - «Шахтар» відбудеться у суботу, 25 листопада, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського в Києві. Початок о 17:00.