«Був і залишається нацистом». Фанати «Райо Вальєкано» знову зробили випад на адресу українця Зозулі



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Персона Романа Зозулі ніяк не дасть невеличкій частині Мадриду спокою Фото - AS

Відновлення сезону прихильники мадридського клубу відзначили зі зведення старих порахунків

Ультрас «Райо Вальєкано» ніяк не залишать у спокої українського форварда іншого форварда клубу іспанської Сеґунди «Альбасете» Романа Зозулю.

Фанати «бджіл» вкотре образили українця, цього разу перед матчем, яким відновився сезон у другому за силою дивізіоні Іспанії. Вболівальники «Райо Вальєкано» розмістили біля домашньої арени клубу «Кампо де Вальєкас» банер із написом: «Зозуля був і залишається й***ним нацистом».

Нагадаємо, «Райо» та «Альбасете» мусять дограти матч, який відбувався 16 грудня 2019 року. Тоді «Альбасете» відмовився виходити на другий тайм через образи, які лунали на адресу Романа Зозулі. «Райо» отримав покарання у вигляді штрафу 18 тисяч євро та часткового закриття трибун на наступні два поєдинки.

До слова, «Альбасете» після 30-ти турів посідає 18-й рядок у турнірній таблиці Сеґунди, набравши 35 очок.