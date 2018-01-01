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    Буяльський і Ротань повернулися в загальну групу «Динамо»

    25-річний Буяльський і 36-річний Ротань займалися разом з ними без будь-яких обмежень
    Атакуючі півзахисники «Динамо» Віталій Буяльський та Руслан Ротань відновилися від травм і тренуються разом з усією командою Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Вранці відбулося тренування тих гравців, які не зіграють в спарингу проти «Відеотона» або почнуть матч у запасі. 25-річний Буяльський і 36-річний Ротань
    • Сьогодні, 18:47
    • Розсилка
    Руслан Ротань. Фото: ФК Динамо
    Руслан Ротань. Фото: ФК Динамо

    25-річний Буяльський і 36-річний Ротань займалися разом з ними без будь-яких обмежень

    Атакуючі півзахисники «Динамо» Віталій Буяльський та Руслан Ротань відновилися від травм і тренуються разом з усією командою

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Вранці відбулося тренування тих гравців, які не зіграють в спарингу проти «Відеотона» або почнуть матч у запасі.

    25-річний Буяльський і 36-річний Ротань займалися разом з ними без будь-яких обмежень.

    Нагадаємо, що Віталій Буяльський отримав гострий простріл попереково-крижового відділу хребта на одному з тренувань команди.

    У свою чергу, Руслан Ротань вибув з ладу після хворобливого удару по нозі, отриманого в контрольному поєдинку з «Естерсундом» (2:2).

    Спаринг проти «Відеотона» стане для «Динамо» передостаннім на другому зборі і почнеться о 17:30 за київським часом.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Ротань ФК «Динамо»
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