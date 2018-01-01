Буяльський і Ротань повернулися в загальну групу «Динамо»
- Сьогодні, 18:47
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25-річний Буяльський і 36-річний Ротань займалися разом з ними без будь-яких обмежень
Атакуючі півзахисники «Динамо» Віталій Буяльський та Руслан Ротань відновилися від травм і тренуються разом з усією командою
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Вранці відбулося тренування тих гравців, які не зіграють в спарингу проти «Відеотона» або почнуть матч у запасі.
25-річний Буяльський і 36-річний Ротань займалися разом з ними без будь-яких обмежень.
Нагадаємо, що Віталій Буяльський отримав гострий простріл попереково-крижового відділу хребта на одному з тренувань команди.
У свою чергу, Руслан Ротань вибув з ладу після хворобливого удару по нозі, отриманого в контрольному поєдинку з «Естерсундом» (2:2).
Спаринг проти «Відеотона» стане для «Динамо» передостаннім на другому зборі і почнеться о 17:30 за київським часом.