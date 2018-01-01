Буяльський і Ротань повернулися в загальну групу «Динамо»

25-річний Буяльський і 36-річний Ротань займалися разом з ними без будь-яких обмежень

Атакуючі півзахисники «Динамо» Віталій Буяльський та Руслан Ротань відновилися від травм і тренуються разом з усією командою Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Вранці відбулося тренування тих гравців, які не зіграють в спарингу проти «Відеотона» або почнуть матч у запасі. 25-річний Буяльський і 36-річний Ротань



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Руслан Ротань. Фото: ФК Динамо

25-річний Буяльський і 36-річний Ротань займалися разом з ними без будь-яких обмежень

Атакуючі півзахисники «Динамо» Віталій Буяльський та Руслан Ротань відновилися від травм і тренуються разом з усією командою

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Вранці відбулося тренування тих гравців, які не зіграють в спарингу проти «Відеотона» або почнуть матч у запасі.

25-річний Буяльський і 36-річний Ротань займалися разом з ними без будь-яких обмежень.

Нагадаємо, що Віталій Буяльський отримав гострий простріл попереково-крижового відділу хребта на одному з тренувань команди.

У свою чергу, Руслан Ротань вибув з ладу після хворобливого удару по нозі, отриманого в контрольному поєдинку з «Естерсундом» (2:2).

Спаринг проти «Відеотона» стане для «Динамо» передостаннім на другому зборі і почнеться о 17:30 за київським часом.