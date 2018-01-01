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    Ротань змушений буде пропустити тиждень через ушкодження

    Півзахисник «Динамо», очевидно, зможе повернутися на поле хіба що у матчі Прем'єр-ліги проти «Олімпіка»
    Півзахисник «Динамо» та збірної України Руслан Ротань вибув з ладу приблизно на один тиждень. Ушкодження, отримане капітаном збірної в одному з останніх спарингів киян, досить неприємне. За прогнозами медиків, хавбек киян повернеться у загальну групу приблизно через тиждень. «На наступний день після матчу з
    • Сьогодні, 09:20
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    Руслан Ротань (у центрі)
    Руслан Ротань (у центрі)

    Півзахисник «Динамо», очевидно, зможе повернутися на поле хіба що у матчі Прем'єр-ліги проти «Олімпіка»

    Півзахисник «Динамо» та збірної України Руслан Ротань вибув з ладу приблизно на один тиждень.

    Ушкодження, отримане капітаном збірної в одному з останніх спарингів киян, досить неприємне.

    За прогнозами медиків, хавбек киян повернеться у загальну групу приблизно через тиждень.

    «На наступний день після матчу з «Естерсундом» пальці на нозі взагалі не відчував», - сказав Ротань.

    «Та й вище гомілкостопу, по якому мене і вдарили, сильно боліло. Мабуть, нерв якийсь зачепили. Але вже почав крутити велосипед, пішов у тренажерний зал. Лікарі кажуть, що пауза складе десь тиждень», - додав він.

    На зборі в Іспанії динамівці проведуть ще чотири спаринги, але ці матчі капітан збірної України пропустить.

    Не зіграє він і 15 лютого в Афінах проти АЕКа, оскільки не заявлений на Лігу Європи (був заграний у цьому турнірі у складі чеської «Славії»).

    Очевидно, Ротань буде готуватися вже до поєдинку УПЛ проти «Олімпіка», який відбудеться 18 лютого.

    Джерело: zbirna.com

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