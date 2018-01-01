Ротань змушений буде пропустити тиждень через ушкодження
- Сьогодні, 09:20
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Півзахисник «Динамо», очевидно, зможе повернутися на поле хіба що у матчі Прем'єр-ліги проти «Олімпіка»
Півзахисник «Динамо» та збірної України Руслан Ротань вибув з ладу приблизно на один тиждень.
Ушкодження, отримане капітаном збірної в одному з останніх спарингів киян, досить неприємне.
За прогнозами медиків, хавбек киян повернеться у загальну групу приблизно через тиждень.
«На наступний день після матчу з «Естерсундом» пальці на нозі взагалі не відчував», - сказав Ротань.
«Та й вище гомілкостопу, по якому мене і вдарили, сильно боліло. Мабуть, нерв якийсь зачепили. Але вже почав крутити велосипед, пішов у тренажерний зал. Лікарі кажуть, що пауза складе десь тиждень», - додав він.
На зборі в Іспанії динамівці проведуть ще чотири спаринги, але ці матчі капітан збірної України пропустить.
Не зіграє він і 15 лютого в Афінах проти АЕКа, оскільки не заявлений на Лігу Європи (був заграний у цьому турнірі у складі чеської «Славії»).
Очевидно, Ротань буде готуватися вже до поєдинку УПЛ проти «Олімпіка», який відбудеться 18 лютого.
Джерело: zbirna.com