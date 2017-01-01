Буяльсьский: Коли дали капітанську пов'язку - одразу руки затремтіли

Півзахисник «Динамо» прокоментував перемогу над «Десною» у Кубку України

Футболістам «Динамо» завжди приємно грати на виїзді, коли на стадіон приходить багато вболівальників. Про це заявив півзахисник столичного клубу Віталій Буяльський, який прокоментував чвертьфінальний матч Кубка України проти чернігівської «Десни», на який він вивів свою команду з капітанською пов'язкою. «Завжди



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Віталій Буяльський з капітанською пов'язкою (праворуч)

Півзахисник «Динамо» прокоментував перемогу над «Десною» у Кубку України

Футболістам «Динамо» завжди приємно грати на виїзді, коли на стадіон приходить багато вболівальників.

Про це заявив півзахисник столичного клубу Віталій Буяльський, який прокоментував чвертьфінальний матч Кубка України проти чернігівської «Десни», на який він вивів свою команду з капітанською пов'язкою.

«Завжди приємно приїжджати, коли на стадіон приходить багато вболівальників. Неважливо навіть, яку команду вони підтримують, просто зібралося багато людей подивитися гру. Погода трохи підвела нас. Уболівальникам також було холодно, але намагалися тримати їх в тонусі до останньої хвилини», - зазначив він у коментарі прес-службі київського клубу.

«Ви самі бачили, на полі лежав сніг, тому важко було грати в хороший, якісний футбол. З м'ячем намагалися працювати через верх, бо він ковзав, і гальмував. Коли їхав на гру, такого мандражу не було. Коли дали капітанську пов'язку - одразу руки затремтіли, ноги підкосилися. Але потім нормально», - додав Буяльський.