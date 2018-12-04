CAS дискваліфікував російського спортсмена на чотири роки за допінг
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Суворе покарання за мельдоній
Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс остаточний вердикт у справі Олександра Крушельницького, звинуваченого у вживанні допінгу.
Офіційному сайт суду оголосив про чотирирічну дискваліфікацію спортсмена, передає Eurosport.
Відлік відсторонення почався з 12 лютого 2018 року.
Під час зимових Олімпійських ігор 2018 року у корейському Пхьончхані допінг-тест бронзового призера Ігор Крушельницького показав позитивний результат і виявив наявність забороненого препарату – мельдонію.
13 лютого Олександр у парі з дружиною Анастасією Бризгаловою завоював бронзу у турнірі змішаних пар.
Після допінг-скандалу результат пари анулювали, і спортсменам довелося повернути медалі.
Нагадаємо, що Міжнародний союз біатлоністів підозрює у допінгу чотирьох атлетів із Росії.