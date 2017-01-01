Лозаннський суд підтвердив реєстрацію позову «Динамо» до ФФУ по справі «Маріуполя»
- 21 Грудня, 20:43
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Тепер у суді має бути сформований склад арбітрів для розгляду цієї справи
Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) зареєстрував справу за апеляцією київського «Динамо» на рішення КДК та АК ФФУ про зарахування технічної поразки за неявку в Маріуполь на матч сьомого туру УПЛ.
Про це повідомили у прес-службі суду.
«Ми підтверджуємо, що CAS зареєстрував справу і що провадження ведеться у Спортивному арбітражному суді», – повідомили у прес-службі.
У свою чергу генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький підтвердив, що до ФФУ від CAS надійшло повідомлення, що арбітраж отримав скаргу «Динамо» на рішення українських органів футбольного правосуддя.
Тепер у суді має бути сформований склад арбітрів для розгляду цієї справи.
Запісоцький також підтвердив, що ФФУ найняла місцеву швейцарську юридичну
компанію для представництва своїх інтересів у цій справі.
«Це хороша компанія, яка спеціалізується на CAS, зі штаб-квартирою у Лозанні», – вказав він.
Джерело: Футбол 24