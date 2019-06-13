Центрова збірної України продовжить кар’єру в Бельгії
Валерія Бережинська
tgb-basket.com
Валерія Бережинська повернулася до клубу Тарб
Центрова жіночої національної збірної України Валерія Бережинська продовжить кар’єру в Бельгії. Вона повернулася до клубу «Тарб», за який вже грала раніше.
Останній сезон досвідчена 33-річна українка грала в Іспанії за «Герніку». Набирала в середньому 9 очок та 5 підбирань та 1,5 передачі за матч.
Раніше Бережинська виступала за клуби Польщі, Туреччини, Франції та WNBA.
Нагадаємо, національна жіноча збірна України наразі готується до чемпіонату Європи, який стартує наприкінці червня.
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