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    Центрова збірної України продовжить кар’єру в Бельгії

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    Валерія Бережинська - Центрова збірної України продовжить кар’єру в Бельгії
    Валерія Бережинська
    tgb-basket.com

    Валерія Бережинська повернулася до клубу Тарб

    Центрова жіночої національної збірної України Валерія Бережинська продовжить кар’єру в Бельгії. Вона повернулася до клубу «Тарб», за який вже грала раніше.

    Останній сезон досвідчена 33-річна українка грала в Іспанії за «Герніку». Набирала в середньому 9 очок та 5 підбирань та 1,5 передачі за матч.

    Раніше Бережинська виступала за клуби Польщі, Туреччини, Франції та WNBA.

    Нагадаємо, національна жіноча збірна України наразі готується до чемпіонату Європи, який стартує наприкінці червня.

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