Центрова збірної України продовжить кар’єру в Бельгії



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Валерія Бережинська tgb-basket.com

Валерія Бережинська повернулася до клубу Тарб

Центрова жіночої національної збірної України Валерія Бережинська продовжить кар’єру в Бельгії. Вона повернулася до клубу «Тарб», за який вже грала раніше.

Останній сезон досвідчена 33-річна українка грала в Іспанії за «Герніку». Набирала в середньому 9 очок та 5 підбирань та 1,5 передачі за матч.

Раніше Бережинська виступала за клуби Польщі, Туреччини, Франції та WNBA.

Нагадаємо, національна жіноча збірна України наразі готується до чемпіонату Європи, який стартує наприкінці червня.