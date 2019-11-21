  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чеченський футболіст втік з турецького клубу

    • Розсилка
    Заур Садаєв - Чеченський футболіст втік з турецького клубу
    Заур Садаєв
    Чемпионат

    У Туреччині подали в розшук нападника «Анкарагюджю»

    У Туреччині подали в розшук чеченського нападника «Анкарагюджу» Заура Садаєва.

    Футболіст не повернувся до розташування клубу та не виходив на зв’язок після перерви в чемпіонаті на матчі збірних, інформує «Чемпионат».

    Згодом сам футболіст написав у мережі Інстаграм, що розірвав угоду з турками, оскільки кілька місяців не отримував зарплатню.

    Читайте також: Євро-2020: двоє українців ввійшли в топ-100 гравців відбіркового турніру

    До «Анкарагюджю» Садаєв перейшов у лютому 2019 року з грозненського «Ахмата». За турецьку команду чеченець зіграв у п’яти поєдинках поточного сезону.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ