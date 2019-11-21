Чеченський футболіст втік з турецького клубу



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Заур Садаєв Чемпионат

У Туреччині подали в розшук нападника «Анкарагюджю»

У Туреччині подали в розшук чеченського нападника «Анкарагюджу» Заура Садаєва.

Футболіст не повернувся до розташування клубу та не виходив на зв’язок після перерви в чемпіонаті на матчі збірних, інформує «Чемпионат».

Згодом сам футболіст написав у мережі Інстаграм, що розірвав угоду з турками, оскільки кілька місяців не отримував зарплатню.

До «Анкарагюджю» Садаєв перейшов у лютому 2019 року з грозненського «Ахмата». За турецьку команду чеченець зіграв у п’яти поєдинках поточного сезону.