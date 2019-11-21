Чеченський футболіст втік з турецького клубу
Заур Садаєв
Чемпионат
У Туреччині подали в розшук нападника «Анкарагюджю»
У Туреччині подали в розшук чеченського нападника «Анкарагюджу» Заура Садаєва.
Футболіст не повернувся до розташування клубу та не виходив на зв’язок після перерви в чемпіонаті на матчі збірних, інформує «Чемпионат».
Згодом сам футболіст написав у мережі Інстаграм, що розірвав угоду з турками, оскільки кілька місяців не отримував зарплатню.
До «Анкарагюджю» Садаєв перейшов у лютому 2019 року з грозненського «Ахмата». За турецьку команду чеченець зіграв у п’яти поєдинках поточного сезону.