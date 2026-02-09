Шевченко розповів про майбутнє Реброва у збірній України

Головний тренер національної команди України зберігає кредит довіри керівництва Української асоціації футболу

Президент УАФ Андрій Шевченко лаконічно прокоментував майбутнє керманича збірної України Сергія Реброва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал УАФ.

«Ми не розглядаємо заміну Сергія Станіславовича зараз, тому він спокійно може працювати», – заявив Шевченко.

Ребров очолив «синьо-жовтих» у червні 2023 року. Під його керівництвом збірна України не вийшла з групи на Євро-2024 та не піднялася у Дивізіон A Ліги націй. Контракт із фахівцем розрахований щонайменше до 31 липня 2026-го.

Під час зимової паузи в чемпіонаті України Ребров поїхав до Туреччини, де проводять тренувальні збори більшість вітчизняних команд. Там керманич «синьо-жовтих» відвідує тренування і спаринги українських клубів. Зокрема, він побував у таборі донецького «Шахтаря».

Нагадаємо, Україні щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу, необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.