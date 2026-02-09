Шевченко прокоментував бажання президента ФІФА повернути росіян

Президент Української асоціації футболу відреагував на заклики повернути російські команди на міжнародну арену

Очільник вітчизняного футболу Андрій Шевченко окреслив стан справ навколо зняття бану з російського футболу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Що сказав Шевченко

«УАФ зреагувала негайно. Ви всі бачили нашу заяву. Ми чітко висловили нашу позицію, яка залишається незмінною: поки триває війна, ми категорично проти повернення росіян у футбол», – заявив функціонер.

За словами Шевченка, з часу заяви президента ФІФА Джанні Інфантіно про наміри переглянути усунення росіян асоціація комунікувала з представниками міжнародної федерації на різних. Як наслідок, Рада ФІФА наразі не розглядає питання повернення російських команд.

«Я планую зустріч із Джанні Інфантіно, щоб іще раз предметно донести інформацію про війну в Україні та нашу позицію. Колеги з різних асоціацій підтримують нас. Поки ця підтримка зберігається, повернення росіян до змагань не розглядається», – резюмував Шевченко.

Проросійська заява Інфантіно

Президент ФІФА в недавньому інтерв'ю заявив, що організація повинна розглянути зняття бану з російських команд. Мовляв, їхнє усунення від міжнародних змагань було помилкою.

«Ми точно маємо це розглянути. Відсторонення Росії нічого не дало, лише створивши більше розчарування й ненависті», – сказав Інфантіно.

Російські команди залишилися без міжнародних змагань після повномасштабного вторгнення РФ до України. ФІФА приєдналася до обмежень УЄФА після того, як європейські збірні відмовилися грати проти росіян у плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Як наслідок, росіяни не грають в єврокубках, а також пропустили ЧС-2022, Євро-2024, кілька розіграшів Ліги націй та не поїдуть на Мундіаль-2026.

Нагадаємо, Україні щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.