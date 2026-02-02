Президент ФІФА: Відсторонення Росії нічого не дало

Джанні Інфантіно вкотре висловив свою готовність розглянути скасування відсторонення РФ

Президент ФІФА Джанні Інфантіно не змінив своєї думки стосовно можливості повернути Росію до великих футбольних турнірів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, російські клуби й збірні відсторонили від великих футбольних турнірів. Інфантіно вважає, що накладений на росіян бан ніяк не допоміг ситуації. Президент ФІФА все ще готовий розглянути зняття з Росії відповідних обмежень.

«Ми точно маємо це розглянути. Відсторонення Росії нічого не дало, лише створивши більше розчарування й ненависті», – сказав Інфантіно.

На думку президента ФІФА, було б краще, «якби дівчата й хлопці з РФ мали можливість грати у футбол в інших частинах Європи». Російська збірна пропустила чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2024 року. Росія також не зіграє на чемпіонаті світу 2026 року й у цьогорічній Лізі націй.

Нагадаємо, Україні щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.