Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стало відомо, чи голосуватиме ФІФА за повернення на міжнародну арену російських команд

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, чи голосуватиме ФІФА за повернення на міжнародну арену російських команд
Президент ФІФА Інфантіно стверджував, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд
фото: Reuters

Президент ФІФА Інфантіно заявляв, що «відсторонення Росії нічого не дало»

Рада ФІФА не планує проводити голосування щодо повернення російських клубів і збірних на турніри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

За інформацією джерела, обговорення питання можливого повернення російських команд викликає різкий опір з боку європейських країн.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд від міжнародних змагань.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, російські клуби й збірні відсторонили від великих футбольних турнірів. Інфантіно вважає, що накладений на росіян бан ніяк не допоміг ситуації. Президент ФІФА все ще готовий розглянути зняття з Росії відповідних обмежень.

«Ми точно маємо це розглянути. Відсторонення Росії нічого не дало, лише створивши більше розчарування й ненависті», – сказав Інфантіно.

На думку президента ФІФА, було б краще, «якби дівчата й хлопці з РФ мали можливість грати у футбол в інших частинах Європи».

Російська збірна пропустила чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2024 року. Росія також не зіграє на чемпіонаті світу 2026 року й у цьогорічній Лізі націй.

Нагадаємо, Україні щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія ФІФА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: у багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури
За січень Росія випустила проти нас більше 6 тис. ударних дронів – Зеленський
1 лютого, 10:31
Китай виступає за деескалацію стосовно війни в Україні
Китай відреагував на звинувачення у допомозі Росії виготовляти «Орєшнік»
29 сiчня, 15:48
Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч
Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч
22 сiчня, 05:32
Сьомий тур основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26 завершується
Сьомий тур Ліги чемпіонів: найцікавіші матчі другого ігрового дня
21 сiчня, 12:06
Чому розрив Трампа з Європою через Гренландію несе загрози для РФ? Аналіз CNN
Чому розрив Трампа з Європою через Гренландію несе загрози для РФ? Аналіз CNN
21 сiчня, 02:15
Ліга чемпіонів повертається після понад місячної перерви
Сьомий тур Ліги чемпіонів: найцікавіші матчі першого ігрового дня
20 сiчня, 12:04
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще вісьмох прокремлівських агітаторів
СБУ викрила вісім російських агітаторів: від посадовиці суду до рецидивіста
19 сiчня, 13:57
Спецпредставник Путіна мчить в Давос на зустріч з американцями – Reuters
Спецпредставник Путіна мчить в Давос на зустріч з американцями – Reuters
19 сiчня, 12:39
Збірна Сенегалу вдруге виграла Кубок африканських націй
У скандальній грі визначився переможець Кубка африканських націй з футболу
19 сiчня, 09:08

Новини

Стало відомо, чи голосуватиме ФІФА за повернення на міжнародну арену російських команд
Стало відомо, чи голосуватиме ФІФА за повернення на міжнародну арену російських команд
«Ліверпуль» заплатить £55 млн за таланта з Франції
«Ліверпуль» заплатить £55 млн за таланта з Франції
Курс на видовищність: один із найстаріших олімпійських видів спорту змінює правила
Курс на видовищність: один із найстаріших олімпійських видів спорту змінює правила
Президент ФІФА: Відсторонення Росії нічого не дало
Президент ФІФА: Відсторонення Росії нічого не дало
Ексзірка «Челсі» повернеться до Європи
Ексзірка «Челсі» повернеться до Європи
Бельгійський футбольний клуб українського легіонера звільнив головного тренера
Бельгійський футбольний клуб українського легіонера звільнив головного тренера

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua