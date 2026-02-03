Пєсков вважає, що російські футболісти та збірна країни-агресора «мають бути повністю відновлені у своїх правах»

Президент ФІФА Інфантіно заявив, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд

Кремль вітає заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно про розгляд питання зняття заборони на участь російських команд у міжнародних змаганнях. Як інформує «Главком», про це повідомив пропагандистам речник президент РФ Дмитро Пєсков.

Що сказав Пєсков

«Те, що принаймні з'явилися розмови з цього приводу, це, звичайно, добре. Так, ми бачили ці заяви, ми їх вітаємо дійсно. Про це давно настав час подумати», – відповів Пєсков на запитання пропагандистів про ставлення Кремля до недавніх заяв Інфантіно.

«Власне, ніколи не потрібно було політизувати ні спорт, ні ідею олімпізму, ні футбол тим більше», – наголосив представник Кремля.

Він зазначив, що російські футболісти та збірна країни-агресора мають «бути повністю відновлені у своїх правах та можливості брати участь у міжнародних змаганнях по лінії ФІФА».

«Ми так вважаємо, вважали із самого початку. І сподіваємося, що рано чи пізно такі обговорення у ФІФА відбудуться», – додав Пєсков.

Скандальна заява Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд від міжнародних змагань.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, російські клуби й збірні відсторонили від великих футбольних турнірів. Інфантіно вважає, що накладений на росіян бан ніяк не допоміг ситуації. Президент ФІФА все ще готовий розглянути зняття з Росії відповідних обмежень.

«Ми точно маємо це розглянути. Відсторонення Росії нічого не дало, лише створивши більше розчарування й ненависті», – сказав Інфантіно.

На думку президента ФІФА, було б краще, «якби дівчата й хлопці з РФ мали можливість грати у футбол в інших частинах Європи».

Російська збірна пропустила чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2024 року. Росія також не зіграє на чемпіонаті світу 2026 року й у цьогорічній Лізі націй.