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    Чехія перемогла Польщу в боротьбі за 5 місце чемпіонату світу з баскетболу

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    Чехія - Польща&nbsp; - Чехія перемогла Польщу в боротьбі за 5 місце чемпіонату світу з баскетболу
    Чехія - Польща 
    ФІБА

    Чеська команда у заключному поєдинку зіграє проти Сербії

    Збірна Чехії перемогла команду Польщі в матчі класифікації за 5-8 місця чемпіонату світу серед чоловіків у Китаї – 94:84.

    Польща – Чехія – 84:94 (23:23, 12:20, 28:21, 21:30)

    Польща: Вачинський (22), Куліг (12), Слаугтер (12), Понітка (11), Цел (9), Грицанюк (9), Козарек (3), Соколовський (2), Бальцеровський
    Чехія: Грубан (24), Саторанськи (22), Багачик (21), Балвін (9), Петерка (9), Пумпрла (5), Сіріна (3), Ауда (1), Кріз, Пализа, Шілб.   

    Після рівної стартової 10-хвилинки чехи відірвалися на 8 очок вперед. Поляки після великої перерви майже виправили становище. Однак Чехія в заключній чверті стримала спроби подальшого тиску з боку Польщі та перехопила перевагу на останніх хвилинах.

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    Відтак у боротьбі за п’яте місце Чехія зіграє проти Сербії. Польща зійдеться з США у втішному поєдинку за сьоме місце.

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