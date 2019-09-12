«Барселона» підсилилася колишнім MVP української Суперліги
Малкольм Ділейні
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Клуб повідомив про угоду з американським захисником Малкольмом Ділейні
Баскетбольна «Барселона» оголосила про підписання угоди з американським захисником Малкольмом Ділейні, останнім клубом якого був китайський «Гуандун Саузерн Тайгерс».
Угоду укладено за схемою 1+1.
Ділейні у сезоні-2013/14 виступав за «Будівельник». Разом з киянами він став чемпіоном України та отримав титул MVP Суперліги.
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Нагадаємо, напередодні «Барселона» разом з українським центровим Артемом Пустовим виграла перший трофей у новому сезоні.