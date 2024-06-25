Євро-2024: Ребров поділився очікуваннями від матчу України з Бельгією

За словами головного тренера збірної, українські футболісти мають розуміти свою роль та допомагати один одному на полі

Україна завтра зіграє проти Бельгії у третьому турі групового етапу Євро-2024

Бельгійці фаворити групи E та дуже сильний суперник. Про це заявив головний тренер збірної України Сергій Ребров, коментуючи майбутній матч проти Бельгії у третьому турі групового етапу Євро-2024.

«Але на цьому турнірі все можливо, можна пригадати їхній матч зі Словаччиною. Звичайно, це дуже сильна команда. Ми повинні поважати опонентів, але й думати про свою гру. Дуже важливо для нас зберігати концентрацію. Ми повинні перемогти завтра», – пояснив Ребров.

За словами головного тренера збірної, українські футболісти мають розуміти свою роль та допомагати один одному на полі.

«Дуже важливо, як ми й суперники розпочнемо матч. Завтра потрібно виходити з тим настроєм, з яким ми закінчували гру зі Словаччиною. У другому таймі ми додали в інтенсивності гри та, вважаю, перемогли заслужено», – наголосив він.

Як зазначив Ребров, він намагається підготувати збірну до будь-яких сценаріїв.

«Звичайно, ми розуміємо, за яких обставин пройдемо далі. Але дуже важливо думати про перемогу. Я не знаю, що думають бельгійці, як вони будуть грати. Ми намагаємося підготувати своїх футболістів до будь-яких сценаріїв», – сказав тренер.

Поєдинок групи E пройде у німецькому Штутгарті на стадіоні «МХП-Арена». Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

Як повідомлялося, 17 червня національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

Раніше форвард української національної команди Артем Довбик висловився про збірну Словаччини.

До слова, Словаччина сенсаційно переграла збірну Бельгії.

До слова, УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тис. євро. Саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.